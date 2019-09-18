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Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kural hatası açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak, "Saha dışındaki işler bizim işimiz değil. Söylediğim gibi biz saha içindeki işlerle meşgulüz, orada da işimizi iyi yapıyoruz." dedi.

18.09.2019 19:50

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de hiç bir maçın kolay olmadığını söyledi. Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirten Bulut, "Gençlerbirliği maçı da çok zor olacak. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir performans sergilediler. Zaten iyi ve atletik bir takım. O yüzden ciddi bir şekilde hazırlanıp puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"GALİBİYET ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Fenerbahçe'nin kural hatası nedeniyle maça itirazda bulunacak olmasına yönelik soru üzerine Bulut, işlerinin saha içindeki çalışmalar olduğunu kaydetti. Sadece saha içine odaklandıklarını vurgulayan Bulut, "Alanyaspor'umuz burada doğruları yaparak, rakibinden üstün oynayarak haklı olarak 3 puanı almıştır. Biz galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçı olacaktır. Onunla ilgili de çalışmalara başladık. Saha dışındaki işler bizim işimiz değil. Söylediğim gibi biz saha içindeki işlerle meşgulüz, orada da işimizi iyi yapıyoruz." diye konuştu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kural hatası açıklaması

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(3)
GÜZEL GÜNLER:Hocam hem senin gibi ismi gerilerde kalan küçük bir hocaya hem de küçük bir takıma yenilmenin şaşkınlığı kıskançlığı paniklemesidir bu. Sen devam et. Gittiğin yol harika.
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NUSRET:Bir Fenerbahçeli olarak Alanyasporun oyununa hayran kaldım Bu sezon türkiye liginde izlediğim en iyi takım kural hatasıda neymiş Adamlar eze eze yendiler son 20 dakikada fenerbahçelilere top göstermediler. bir hata varsa oda comoli veya Ersun Yanal dır bu takım geçen senedende kötü bari yılmaz Vuralı getirsinlerde fenere Antrenör olma hevesini kursağında bırakmasınlar
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BİN ALİ İN ALİ:helalin var erol yolun acik olsun
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