Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan kural hatası açıklaması

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'de hiç bir maçın kolay olmadığını söyledi. Her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirten Bulut, "Gençlerbirliği maçı da çok zor olacak. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir performans sergilediler. Zaten iyi ve atletik bir takım. O yüzden ciddi bir şekilde hazırlanıp puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"GALİBİYET ALARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Fenerbahçe'nin kural hatası nedeniyle maça itirazda bulunacak olmasına yönelik soru üzerine Bulut, işlerinin saha içindeki çalışmalar olduğunu kaydetti. Sadece saha içine odaklandıklarını vurgulayan Bulut, "Alanyaspor'umuz burada doğruları yaparak, rakibinden üstün oynayarak haklı olarak 3 puanı almıştır. Biz galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçı olacaktır. Onunla ilgili de çalışmalara başladık. Saha dışındaki işler bizim işimiz değil. Söylediğim gibi biz saha içindeki işlerle meşgulüz, orada da işimizi iyi yapıyoruz." diye konuştu.