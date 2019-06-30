30.06.2019 18:36
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Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol'da

Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da oynayan ve yollarını ayıran eski oyuncusu Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, geçtiğimiz sezon Galatasaray 'da oynayan ve yollarını ayıran eski oyuncusu Erol Can Çinko'yu kadrosuna kattı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonun etkili takımlarından Gaziantep Basketbol yeni sezon transfer çalışmalarına start verdi. Transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna takviye yapmaya başlayan kırmızı-siyahlı ekip eski oyuncusu Erol Can Çinko'yu renklerine bağladı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız geçtiğimiz sezon Galatasaray Doğa Sigorta 'da forma giyen Erol Can Çinko ile 2 yıllık (1+1) sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
MARKOVİC İLE İKİ YIL DAHA Öte yandan Gaziantep Basketbol sözleşmesi sona eren Başantrenör Nenad Markovic ile de yola devam kararı alarak 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 51 yaşındaki çalıştırıcı Nenad Markovic ile yeniden masaya oturulduğu ve anlaşmaya varıldığı vurgulandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
basketbol , Gaziantep , Güncel

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