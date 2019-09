Erol Ceylan, dördüncü kez Almanya'nın en iyisi seçildi

Başarılı promotör, EC Boxing Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Almanya 'da sporun Oscar'ı olarak kabul edilen 'yılın en iyi promotörü' ödülünü aldı. Külübün boksörü ve dünya şampiyonu Sebastian Formella, yılın en iyi boksörü, kulüp çalışanı Steffen Soltau ise yılın en iyi menajeri ödüllerine layık görüldü.EC Boxing Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Almanya'da yılın en iyi promotörü' ödülüne layık görüldü. On yıldan beri Hamburg'da faaliyetlerini sürdüren ve çok sayıda şampiyonlar yetiştiren boks kulübü EC Boxig'in kurucusu Erol Ceylan, geçtiğimiz üç yıl üst üste Almanya'nın en iyi kulübü ve promotörü ödüllerini de almıştı.Erol Ceylan: "Hedefimiz ülkemize hizmettir"Bu ödülün iki yılda bir verildiğini bildiren Erol Ceylan, "İki yıl önce de bu ödülü kıl payı kaçırmıştım. Bu ödül bana verilmediği için iki yıl önce büyük bir eleştiriye uğramıştı. Bu yıl büyük bir oy çoğunluğuyla layık görüldüm. Böylesi önemli bir ödülü almak gurur verici bir şey, yaptığımız işte doğru yolda olduğunuzun kanıtı. Demek ki geçtiğimiz yıllarda doğruları yapmışız ki bu ödüle layık görüldük. Böylesi ödüller bu işi yapan tüm boks camiasının hakkı. Buradaki tecrübe ve bilgilerimi ülkeme taşımak istiyorum. Kendi ülkeme, devletime, milletime faydam olsun istiyorum. Bu amaçla İstanbul-Leventte EC Boxing kulübümüzün bir temsilciliğini açtık ve çalışmalarımız devam ediyor. Benim için ödül önemli değil, başarı önemlidir. Başarı da bildiğiniz gibi kemerlerle ve zaferlerle gelir" dedi.Vedat Alyaz: "Dünya dövüş sporlarında bir numarayız"Almanya'da iki yılda bir verilen bu ödülün on iki kategoride dağıtıldığını belirten Basın Danışmanı Vedat Alyaz, "Ülkedeki iki bin spor yazarı tarafından adaylar belirlenmekte ve verdikleri oylarla birinciler seçilmektedir. Bu ödül Almanya'da boksun Oscar'ı olarak kabul edilmektedir. Kulübümüz EC Boxing on yıl içinde dünyanın sayılı kulüpleri arasına girmiştir. Antrenörümüz Bülent Başer eşliğinde onlarca dünya şampiyonluğu, elliye yakın Avrupa ve kıtalararası şampiyonlukları kazanmış durumdayız. Ayrıca gecede Almanya'nın en centilmen boksörü olarak Fırat Arslan da aday olarak gösterildi ancak küçük bir rahatsızlık geçirdiği için törene katılamadı. Yine boksörlerimizden Deniz İlbay ve Ağıt Kabayel de adaylar arasında yer almıştır. Bu da gençlerimizin dünya profesyonel boks arenasında ne kadar büyük başarılara ulaştığının en büyük göstergesidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL