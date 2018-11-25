Erol Ceylan'ın Boks Galasında Dünyanın En Ünlü Aşçıları da Sahne Alacak

Dünyanın seçkin aşçıları boks ile birbirinden lezzetli yemekleri kombine edecek.
15 Aralık
tarihinde Hamburg kentinde yapılacak olan "Şampiyonlar gecesi"nde boksörlerin yanı sıra dünyanın en ünlü aşçıları da sahne alacak. Ünlü şeflerden Hamburg'daki spor salonunun mutfağında boks seyircileri için muhteşem yemekler hazırlayacaklar.
Galanın maçlarını da dünyanın en iyi boks organizatörlerinden Erol Ceylan
, organize edecek. Dünyanın en büyük boks kulüplerinden EC BOXING boksörlerinden Christian Hammer ve Almanların yenilgisiz boksörü Michael Wallisch gecenin ana maçına çıkacak. Ayrıca yine EC BOXNG boksörlerinden Karo Murat kendisine ait IBO dünya şampiyonluk maçında Sven Fornling'e karşı yumruk sallayacak. Yine EC BOXING boksörlerinden yenilgisiz Alman boksör Sebastian Formello, Avrupa
şampiyonu yenilgisiz Fatih Keleş
'e karşı ringe çıkacak. İki kez üst üste Almanya
'nın en iyi organizatör seçilen Erol Ceylan, Karlheinz Hauser ve Michael Wollenberg gibi ünlü aşçıların leziz yemekleri eşliğinde boksun bir başka olacağını vurgulayarak, "Dünya çapında büyük organizasyonlarda yemek vermektedirler. Böylesi başarılı insanlarla birlikte çalışmak boks sporu için çok önemlidir. 800 kişilik bir menü hazırladık ve izleyicilerimize unutulmaz bir boks galası yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - HAMBURG
Aralık,Erol Ceylan
25 Kasım 2018 Pazar 12:43