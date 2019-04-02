Erol Erdem Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA AKYAZI belediye başkan adayı olan Erol Erdem isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA AKYAZI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Erol Erdem isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA AKYAZI adayı Erol Erdem kimdir? DP SAKARYA AKYAZI adayı Erol Erdem yüzde kaç oy aldı?

Erol Erdem Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA AKYAZI belediye başkan adayı olarak gösterilen Erol Erdem AKYAZI ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. AKYAZI ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Erol Erdem adlı DP adayı toplamda 184 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA AKYAZI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.