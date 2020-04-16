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Erol Evcil, tahliye oldu

BURSA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları' suçlamasıyla tutuklu bulunan Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı'nın yargılanmasına devam edildi.

16.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:37
Erol Evcil, tahliye oldu

BURSA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları' suçlamasıyla tutuklu bulunan Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Evcil ve Kayapalı'nın tahliyesine karar verirken, duruşmayı haziran ayına erteledi.

Özel yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapanmasının ardından, 2012 yılında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamasıyla iş insanları Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar için yargılama başladı. 2015 yılında İzmir'in Foça ilçesindeki yazlığında yakalanan Erol Evcil hakkında mahkeme heyeti, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 4 yıl 2 ay, 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları' suçundan da 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapis cezası ve 1 milyon 250 bin lira da adli para cezası verdi.

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamasıyla iş insanları Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar için yargılamaya devam edildi. Erol Evcil, duruşmaya İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemi ile katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, yargılamanın gelmiş olduğu aşama, dosyanın geçirdiği süreç, dosyanın kapsamı itibarıyla bir kısım sanıkların infazların durdurulmasına yönelik taleplerin reddine karar verilmesini istedi.

'MÜVEKİLİMİZİN KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYOR'

Söz hakkı verilen iş insanı Erol Evcil, önceki savunmalarını ve beyanlarını tekrar ettiğini söyledi. Avukatları ise, "Ülkemiz tarafından da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, 2010 yılı Anayasa değişiklikleri ile getirilen bireysel başvuru kapsamında Anayasa Mahkemesi'nin kararı dikkate alınarak infazın durdurulması ve bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca, müvekkilimiz mevcut kronik rahatsızlıklarını, dünya genelinde ve ülkemizde koronavirüs salgının devam etmekte olmasını nazara alınmasını istiyoruz" dedi.

İNFAZLARI DURDURULDU

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Hüseyin Kayapalı ve Fırat Ardıç hakkındaki yakalama emirlerinin devamına, dosya hakkındaki mütalaasını sunmak üzere savcıya verilmesine, iş insanları Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı'ya daha önce verilen 10 yıl 10'ar ay hapis ve 1 milyon 250 bin lira para cezalarının, geçen süre nazara alınarak infazın durdurulmasına hükmetti.

Ayrıca mahkeme heyeti, 'Suç işlemek amacıyla örgüt üyesi olmak' suçundan sanıklar Engin Ercu, Fırat Ardıç, Sibel Kayapalı (Varkoş) hakkındaki 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 'suç işlemek amacıyla örgütün üyesi olmak' suçundan sanıklar Ali Efe, Aylan Tandoğan, Hüseyin Efe, İsmail Öztürk, Mustafa Kayapalı, Mustafa Özdalgıç hakkında verilen 10 ay hapis cezaların infazının durdurulmasına karar verdi.

Kararın yerine getirilmesiyle, sanık Erol Evcil başka davadan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal salıverilmesine, Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı hakkında yurt dışı çıkışının yasaklanmasına ve adli kontrol uygulanmasına karar vererek, duruşmayı haziran ayına erteledi. İnfazın durdurulmasına ve adli kontrol kararlarına karşı Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazın da reddedildiği öğrenildi. Kararın ardından Erol Evcil, İzmir'de cezasını çektiği cezaevinden tahliye edildi


Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Kayapalı, Bursa, Güncel
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