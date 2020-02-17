Haberler » Güncel » Erol Evgin'le aşk şarkıları - Haber

Erol Evgin'le aşk şarkıları

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, "Sevgililer Günü" nde Girne Rocks Hotel'de konser verdi.

17.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:42Erol Evgin'le aşk şarkıları

Hep Bir Ağızdan Aşk Şarkıları

Kıbrıslıların yoğun ilgi gösterdiği konserinde "Deli Divane", "Ateşle Oynama", "Rüya", "İçimdeki Fırtına" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş aşk şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Erol Evgin, izleyenlere unutulmaz bir "Sevgililer Günü" yaşattı.

Ünlü Konuklar

Erol Evgin'i izlemeye gelenler arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, sinema sanatçı Cihan Ünal da vardı. Başbakan ve eşi "Duydum ki Unutmuşsun" isimli şarkı eşliğinde dans ettiler.


Sevgililer Günü, Erol Evgin, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:35  AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
09:25  Dünya Kedi Günü ne zaman? Dünya Kedi Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı?
09:06  Süleyman Karadeniz kimdir? Milli güreşçi Süleyman Karadeniz hayatı ve biyografisi!
08:52  TOKİ 2020 kura çekilişi - TOKİ çekiliş sonuçları ne zaman belli olacak?
04:00  Aysel Gürel kimdir, nereli? Aysel Gürel şarkıları, sözleri
17.02.2020 09:46:41