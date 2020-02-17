Erol Evgin'le aşk şarkıları

Hep Bir Ağızdan Aşk Şarkıları

Kıbrıslıların yoğun ilgi gösterdiği konserinde "Deli Divane", "Ateşle Oynama", "Rüya", "İçimdeki Fırtına" gibi Türk pop müziğine damga vurmuş aşk şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendiren Erol Evgin, izleyenlere unutulmaz bir "Sevgililer Günü" yaşattı.

Ünlü Konuklar

Erol Evgin'i izlemeye gelenler arasında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, sinema sanatçı Cihan Ünal da vardı. Başbakan ve eşi "Duydum ki Unutmuşsun" isimli şarkı eşliğinde dans ettiler.