Erol evgin ve funda arar: "moral olsun"

Sözleri Çiğdem Talu'ya, müziği Melih Kibar'a, düzenlemesi İskender Paydaş'a ait olan "Deli Divane" nin video klibi için Arar ve Evgin; "Evde kaldığımız bu günlerde müziğin iyileştirici gücü herkese dokunsun, moral olsun" dediler.

Erol Evgin'den Funda Arar'a doğum günü sürprizi

Şarkının video klibinin Funda Arar'ın doğum gününde yayınlanmasıyla ilgili Erol Evgin; "Şarkımızın klibi Funda Arar'a bir doğum günü sürprizi olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler