Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erol evgin ve funda arar: "moral olsun"

Erol Evgin, "Altın Düetler 2" albümünde Funda Arar ile birlikte seslendirdikleri "Deli Divane" isimli şarkısının stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibini bugün NetD Müzik ve Erol Evgin YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.

08.04.2020 08:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:51
Erol evgin ve funda arar:

Sözleri Çiğdem Talu'ya, müziği Melih Kibar'a, düzenlemesi İskender Paydaş'a ait olan "Deli Divane" nin video klibi için Arar ve Evgin; "Evde kaldığımız bu günlerde müziğin iyileştirici gücü herkese dokunsun, moral olsun" dediler.

Erol Evgin'den Funda Arar'a doğum günü sürprizi

Şarkının video klibinin Funda Arar'ın doğum gününde yayınlanmasıyla ilgili Erol Evgin; "Şarkımızın klibi Funda Arar'a bir doğum günü sürprizi olsun istedim. Sevgili Fundacığım, sana sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu uzun bir ömür diliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İskender Paydaş, Erol Evgin, Funda Arar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Erol evgin ve funda arar: 'moral olsun' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan’da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa ’Evde Kal Türkiye’ parkuru kurdular Haberler
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular
Dünya Kovid-19’la mücadele ederken Trump, DSÖ’ye yardımları askıya aldı Haberler
Dünya Kovid-19'la mücadele ederken Trump, DSÖ'ye yardımları askıya aldı
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti Haberler
Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti
’Gencim, kronik rahatsızlığım yok’ demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı Haberler
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! İşte koronadan ölen gençlerin oranı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı Haberler
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya’da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haberler
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor Haberler
Mart ayı anketinde sürpriz sonuç: Sadece 2 parti barajı geçiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

09:06: "Seyahat etme ve keşfetme özgürlüğümün olduğu günleri özlüyorum" - Haber 09:05: flaş - Haber 09:05: 2 terörist daha etkisizs hale getirildi - Haber 09:04: Bünyan Belediyesi parkları dezenfekte ediyor - Haber 09:04: BURSA Otomobil dereye uçtu 3 yaralı - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber 08:31: Koronavirüsün yarasadan bulaştığı biliniyordu, Türk profesör başka bir hayvanı işaret etti - Haber 08:31: Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu - Haber 08:27: "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında - Haber 07:16: Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü - Haber