Erol Günaydın'ın 7. ölüm yıl dönümü! Erol Günaydın kimdir?

Mahallenin Muhtarları, Akasya Durağı gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Erol Günaydın, Trabzonluydu. Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Erol Günaydın hayatı merak ediliyor. Erol Günaydın kızı, kariyeri ve daha fazlası haberimizde…

EROL GÜNAYDIN KİMDİR?

Başarılı oyuncu, 16 Nisan 1933 tarihinde Akçaabat, Trabzon'da dünyaya geldi. Tiyatroya Galatasaray Lisesi'nde başlayan Günaydın, 1955'te Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda "Papaz Kaçtı" adlı oyun ile profesyonel aktörlük hayatına giriş yaptı.

ÇİÇEK TAKSİ'DE YER ALDI

1960'ta ilk sinema filminde oynadı. Elli yıllık süre içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra TRT'nin dizisi Çiçek Taksi' de oynadı. Tiyatro oyunlarında sergilediği karakterlerle adından söz ettirmeyi başardı. Gazeteci Emine Algan'ın gerçekleştirdiği bir nehir-söyleşi 2007 yılında "İki Kalas Bir Heves" başlığı altında kitap haline getirildi.

EROL GÜNAYDIN FİLMLERİ - DİZİLERİ...

KALP YETMEZLİĞİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Günaydın, 2 Ağustos 2008'de kaldırıldığı hastanede ameliyat olmuş ve 16 Ağustos 2008'de taburcu edilmişti. Olayın ardından kaldığı yerden sanat faaliyetlerine devam etti. 15 Ekim 2012 tarihinde tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Erol Günaydın, Güneş Günaydın ile evliydi ve Ayşe, Fatoş, Günfer Günaydın adlarında üç kızı bulunuyordu. Eşi Güneş Günaydın'ı 2005 yılında kaybetti.