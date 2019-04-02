Erol Kuşdemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADANA KARAİSALI belediye başkan adayı olan Erol Kuşdemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADANA KARAİSALI ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Erol Kuşdemir isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ADANA KARAİSALI adayı Erol Kuşdemir kimdir? Bağımsız ADANA KARAİSALI adayı Erol Kuşdemir yüzde kaç oy aldı?

Erol Kuşdemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADANA KARAİSALI belediye başkan adayı olarak gösterilen Erol Kuşdemir KARAİSALI ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. KARAİSALI ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Erol Kuşdemir adlı Bağımsız adayı toplamda 61 adet oy sayısına ulaştı.

ADANA KARAİSALI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.