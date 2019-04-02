Erol Ok Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADIYAMAN GÖLBAŞI belediye başkan adayı olan Erol Ok isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN GÖLBAŞI ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Erol Ok isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ADIYAMAN GÖLBAŞI adayı Erol Ok kimdir? Bağımsız ADIYAMAN GÖLBAŞI adayı Erol Ok yüzde kaç oy aldı?

Erol Ok Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADIYAMAN GÖLBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Erol Ok GÖLBAŞI ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. GÖLBAŞI ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Erol Ok adlı Bağımsız adayı toplamda 36 adet oy sayısına ulaştı.

ADIYAMAN GÖLBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.