Haberler » Güncel » Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni laboratuar - Haber

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni laboratuar

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Mikrobiyoloji Laboratuarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

31.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:32 Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni laboratuar
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Mikrobiyoloji Laboratuarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Laboratuvar ile birlikte daha önce başta Ankara olmak üzere büyükşehirlerde yapılan PSR Moleküler Mikrobiyoloji testleri artık 'da yapılabilecek. İl dışı sevkler nedeniyle 30-40 gün gibi uzun süreler alan testler yeni laboratuarda aynı gün yapılabilecek.

Hastane yetkilileri, laboratuvarın bölgede hiçbir hastanede olmadığı gibi Karadeniz Bölgesi'nde de sadece Trabzon'da bulunduğunu ifade ettiler.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti hükümetleri döneminde Çorum'un sağlık alanında önemli hizmetlere kavuştuğunu hatırlattı. Laboratuvarın da Çorum için çok önemli bir kazanç olduğunu söyleyen Ceylan, laboratuvarın kurulmasında emeği geçenlere ve çalışanlara teşekkür etti

Açılışa milletvekili Oğuzhan Kaya İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve hastane çalışanları katıldı. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:14   Islahiye'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haber
17:13   Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haber
17:13   İzmir'de karla mücadele - Haber
17:12   Çekilişe saatler kala umut kuyruğunda yoğunluk - Haber
17:12   Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millî Savunma Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği... - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
31.12.2019 17:14:58