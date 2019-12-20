Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok kimdir? Cevat Olçok biyografisi ve Cevat Olçok hayatı!

Siyaset gündemi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, yaptıoğı açıklamalarla gündem oldu. Cevat Olçok ve Cevat Olçok hayatı merak konusu olurken Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok kimdir aramaları da yoğunlaştı. Peki Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok kimdir?

CEVAT OLÇOK KİMDİR?

İlkokulu ve ortaokul öğrenimini Çorum'da, lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.

İş hayatına lise yıllarında, ağabeyi merhum Erol Olçok ile birlikte reklamcılık yaparak başladı. Reklam sektörünün yeni bir ivme kazandığı 1990'lı yılların ortasında, Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü'nden ayrıldı ve ağabeyi merhum Erol Olçok ile birlikte kendi reklam ajansını kurdu. 1999 yılında Doğru Yol Partisi'nin seçim kampanyasını yaptı ve önemli bir tecrübe kazandı. 2001 yılında Ak Parti'nin isim, logo, slogan ve kurumsal kimlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

O tarihten itibaren sırasıyla Ak Parti'nin 2002 Genel Seçimleri, 2004 Yerel Seçimleri, 2007 Genel Seçimleri, 2008 ve 2010 Halk Oylamaları, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri (R. Tayyip Erdoğan), 7 Haziran 2015 - 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ve 16 Nisan 2017 Halkoylaması seçim kampanya çalışmalarını üstlendi.

Cevat Olçok

Siyasi iletişim alanında kazandığı tecrübeyi KKTC, Irak, Gürcistan, Malezya, Lübnan, Ukrayna, Mısır, Tunus ve Makedonya gibi ülkelerde pek çok defa seçim kampanyası yaparak perçinledi. Cevat Olçok kurduğu ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olduğu CEO Event Medya Anonim Şirketi bünyesinde Türkiye'de WTA, Birleşmiş Milletler 4. Dünya İnsani Zirvesi, Teknofest, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi ulusal ve uluslararası projelerin organizasyonlarını ve tanıtım çalışmalarını da başarıyla gerçekleştirdi.