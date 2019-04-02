Erol Sak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA ADAPAZARI belediye başkan adayı olan Erol Sak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Erol Sak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA ADAPAZARI adayı Erol Sak kimdir? BTP SAKARYA ADAPAZARI adayı Erol Sak yüzde kaç oy aldı?

Erol Sak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA ADAPAZARI belediye başkan adayı olarak gösterilen Erol Sak ADAPAZARI ilçesinde % 0,35 oranında oy almıştır. ADAPAZARI ilçesinde % 0,35 oranında oy olan Erol Sak adlı BTP adayı toplamda 536 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA ADAPAZARI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.