Erol Yavaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA SELENDİ belediye başkan adayı olan Erol Yavaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA SELENDİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Erol Yavaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA SELENDİ adayı Erol Yavaş kimdir? BTP MANİSA SELENDİ adayı Erol Yavaş yüzde kaç oy aldı?

Erol Yavaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA SELENDİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Erol Yavaş SELENDİ ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. SELENDİ ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Erol Yavaş adlı BTP adayı toplamda 54 adet oy sayısına ulaştı.

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