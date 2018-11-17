Erozyona Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Gümüşhane
'de Erozyonla Mücadele Haftası
dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Tema Vakfı
Gümüşhane Temsilciliğince organize edilen ve kentteki ilk ve ortaokul öğrencilerinin de destek verdiği yürüyüş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden başladı. Cumhuriyet Caddesi
boyunca "Toprağı koru, iklimi koru" diye slogan atan katılımcılar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle de erozyon ve iklim değişikliğine dikkat çekti.
Yürüyüş, Fatih
Parkı'nda sona erdi.
Tema Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, burada yaptığı açıklamada, erozyonla kaybedilen topraklara ve iklim değişikliğine dikkat çekmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:
"TEMA Vakfı olarak 81 il, 318 ilçe, 73 mahalle temsilciliğimiz ve 148 üniversitedeki Genç
TEMA kulüplerimizle erozyon konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Gıdalarımızın yüzde 95'inin doğrudan veya dolaylı yollardan toprakta yetiştiği ülkemizde verimli topraklarımızın yüzde 86'sının erozyona maruz kaldığını görüyoruz. Ülkemizde devam eden erozyonla mücadele çalışmaları neticesinde erozyona uğrayan toprak miktarımız her geçen gün azalmaktadır. Herkesi toprağı ve iklimi korumaya davet ediyoruz."
Gümüşhane
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:35