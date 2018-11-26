Erozyona Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

Bayburt
'ta erozyon tehlikesine dikkat ç ekmek için yürüyüş yapıldı. Erozyonla Mücadele Haftası
dolayısıyla TEMA Vakfı Bayburt Temsilciliğince yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüş için Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri ve gönüllüler, toprak ve iklimin korunmasına dikkat çeken pankartlarla Cumhuriyet ve Akşemseddin caddeleri güzergahını izleyerek Bayburt Üniversitesi Dede Korkut
Yerleşkesine kadar yürüdü.
TEMA Vakfı Bayburt Temsilcisi Fatma Cebeci
, yerleşke girişi önünde yaptığı açıklamada, toprak ve iklimin birbiriyle yakından ilişkili olduğuna işaret etti.
İklim değişikliğinin bugünü ve yarını tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğunu ifade eden Cebeci, şunları kaydetti:
"Gıdamızın yüzde 95'i doğrudan veya dolaylı olarak toprakta yetişiyor ancak yaşamsal önemi olmasına rağmen topraklar yeterince korunmuyor. Türkiye
'de ve dünyada ciddi oranda toprak bozulumu görülüyor. Dünyada ekilebilir arazilerin yüzde 33'ü toprak bozulumuna uğramış halde bulunuyor. Erozyon ile öncelikle toprakların karbon içeriği en yüksek olan üst kısmı yok oluyor. Türkiye'de erozyon hala en büyük toprak bozulumu nedenlerinin başında geliyor. Topraklarımızın yüzde 86'sında erozyon görülüyor. Bununla birlikte Türkiye'de yürütülen başarılı erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları ile taşınan ve erozyonla kaybedilen toprak miktarı yıllar içerisinde azalıyor."
Türkiye,Bayburt
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:01