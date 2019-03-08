Erozyona Karşı Ağaçlandırma Önerisi

Ladik
Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, vatandaşları erozyona karşı uyardı.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erozyona karşı en iyi önlemin dere ve göl kenarlarını ağaçlandırması olduğunu söyledi.
Özellikle derelerde meydana gelen taşkının tarım arazilerinde erozyona sebebiyet verdiğini anlatan Demir, "İlkbaharda kar ve yağmur suları birleşince derelerimizde meydana gelen sel, erozyona sebebiyet veriyor. Verimli tarım arazileri sel sularıyla taşınıyor. Dere kenarlarına dikilecek kavak ve söğüt ağaçları inanıyorum ki tarım arazisinin erozyona uğramasını engelleyecektir. Onun içindir fidan dikim mevsimi olan bu günlerde dere ve göl kenarlarının ağaçlandırılması hem erozyon ve hem de ekonomik yönden faydalı olacaktır." dedi.
Demir, 15 yılda kesilecek hale gelen kavak ve söğüt ağaçlarının kereste veya odun olarak satışından elde edilecek gelirin aile bütçesine de önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
Ladik, Güncel
Kaynak: AA