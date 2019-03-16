Ersan 15 Sayı Attı, Milwaukee Bucks Galip

NBA'de Milwaukee Bucks
, deplasmanda mücadele ettiği Miami Heat
'i 113-98'lik skorla yendi. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova
15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks, American Airlines Arena'da karşılaştığı Miami Heat'i 113-98 mağlup etti ve 52. galibiyetini elde etti. Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu 21 dakika sürede aldığı maçta Ersan İlyasova 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Bucks'ta ayrıca Giannis Antetokounmpo
33 sayı, 16 ribaund, 9 asist ve Khris Middleton 21 sayı, 8 asistle maçı tamamladı. Bu sezonki 36. yenilgisini alan Heat'te ise Justise Winslow 20 sayı, 5 asist ve Hassan Whiteside 14 sayı, 11 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
NBA'de gecenin sonuçları şöyle: Detroit Pistons
: 111 - Los Angeles Lakers
: 97 Philadelphia
76ers: 123 - Sacramento Kings
: 114 Washington Wizards
: 110 - Charlotte Hornets
: 116 Houston Rockets
: 108 - Phoenix Suns
: 102
Miami Heat: 98 - Milwaukee Bucks: 113 New Orleans
Pelicans: 110 - Portland Trail Blazers
: 122 San Antonio Spurs
: 109 - New York Knicks
: 83 Los Angeles Clippers
: 128 - Chicago Bulls
: 121 - İSTANBUL
Ersan İlyasova, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Spor
Kaynak: İHA