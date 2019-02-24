Ersan'dan 13 Sayı, 7 Ribaunt

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks
forması giyen Ersan İlyasova
, 140-128 kazandıkları Minnesota Timberwolves
karşılaşmasında 13 sayı ve 7 ribaunt üretti.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Lig lideri Milwaukee Bucks, sahasında Minnesota Timberwolves'u 140-128 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Bucks'ı galibiyete, 28 sayı, 7 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 27 sayı, 10 ribaunt, 7 asist üreten Giannis Antetokounmpo
taşıdı. Ersan İlyasova ise maçı 13 sayı, 7 ribauntla tamamladı.
Timberwolves'ta Taj Gibson 20 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose
da 23 sayıyla mücadele etti.
Cedi 11 sayı attı, Cavaliers kazandı
Milli basketbolcu Cedi Osman
, takımı Cleveland Cavaliers
'ın Memphis Grizzlies
'i 112-107 mağlup ettiği maçta 11 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle oynadı.
Ev sahibi Cavaliers'ta Kevin Love 32 sayı, 12 ribaunt ve Collin Sexton 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üretti.
Grizzlies'te Jonas Valanciunas'ın 25 sayı, 11 ribaunt ve Mike Conley
'nin 18 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar Philadelphia
76ers- Portland Trail Blazers
: 115-130 Atlanta
Hawks- Phoenix Suns
: 120-112 Charlotte
Hornets- Brooklyn Nets
: 115-117
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 112-107 New Orleans
Pelicans- Los Angeles Lakers
: 128-115 Washington
Wizards- Indiana
Pacers: 112-119 Miami
Heat- Detroit Pistons
: 96-119
Chicago Bulls- Boston Celtics
: 126-116 Oklahoma
City Thunder- Sacramento Kings
: 116-119
Golden State Warriors- Houston Rockets
: 112-118
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 140-128
Utah Jazz- Dallas Mavericks
: 125-109
Ersan İlyasova, Minnesota Timberwolves, Milwaukee Bucks, Spor
Kaynak: AA