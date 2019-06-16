16.06.2019 14:12
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Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkan yardımcısı olarak atandı

Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkan yardımcısı olarak atandı

AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

AK Parti Nevşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Nevşehir Belediye Meclis Üyesi seçilen ve Nevşehir Belediye Meclisinde 1. Başkan Vekili olarak görev yapan Ersan Erkut, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından belediye başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Yeni görevine başlayan Ersan Erkut, 1971 Nevşehir doğumlu. Evli ve 3 çocuk babası olan Erkut, Akdeniz Üniversitesi Antalya MYO İktisadi ve İdari Programlar ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 2003-2007 yıllarında; AK Parti Nevşehir İl İdari Mali İşler Başkanlığı ve Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunan Erkut, 2007-2011 yılları arasında da AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı yaptı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
AK Parti, Nevşehir, Güncel

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