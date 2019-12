Ersan İlyasova "Milli takımda olduğum zaman kendimi inanılmaz iyi hissediyorum" - NEW

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, New York Knicks takımına karşı aldıkları 123 - 102 skorluk galibiyet maçı öncesi AA muhabirine konuştu.

Milli oyuncu Ersan İlyasova, New York Knicks'i bir önceki maçta büyük farkla yendiklerini dile getirerek takımlarının ligde iyi gittiğini ve daha iyi oynamak istediklerini belirtti.

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın performanslarının gayet iyi olduğunu söyleyen İlyasova, "Cedi'yle geçen hafta görüştük ve güzel muhabbet ettik. Şu anda iyi oynuyor ve ilk beşle başlıyor. Furkan da aynı şekilde sezona iyi başladı, o kadar dakika alamıyor ama görüştüğümüzde ona her zaman pozitif yaklaşıyorum. Takımda yer almaya çalışıyor, onun pozisyonunda olmak çok zor, bence çok iyi iş çıkarıyor." dedi. 15 yıldır ABD'de yaşadığını belirten Ersan İlyasova, Türkiye'de en çok Türk yemeklerini özlediğini dile getirerek, "Milli takımla vakit geçirdiğim zaman kendimi iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

İlyasova, "Fenerbahçe büyük bir camia, Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim." diyerek, Basketbol severlere ise NBA'de oynayan Türk oyuncular Cedi, Furkan ve beni takip etmelerini istedi.

Kaynak: AA