Ersan İlyasova: "Milli takımla madalya kazanmaya devam etmek istiyorum"

Kaynak: İHA

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2019 Dünya Kupası'na katılacak Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın NBA'deki yıldızlarından Ersan İlyasova, emekli olmadan önce milli takımla bir veya daha fazla madalya kazanmak istediğini de söyledi.Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın NBA'deki yıldızlarından Ersan İlyasova, FIBA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Çin hedefleri, 2010 Dünya Kupası anıları ve milli takımdaki bireysel hedefleri hakkında konuşan İlyasova, emekli olmadan önce milli takımla bir veya daha fazla madalya kazanmak istediğini de söyledi."Çin'de bütün gücümüzü ortaya koyacağız"FIBA 2019 Dünya Kupası'nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Takımın grubunu değerlendiren Ersan, "Grubumuzda çok zorlu ve mücadeleci takımlar var. Japonya'yı pek tanımıyoruz ama Çekya ve ABD hakkında bilgimiz var. Çekya çok sert bir takım, son birkaç yıldır çok iyi bir oyun sergiliyorlar. Oyunun iki yönünde de iyiler ve Tomas Satoransky ve Jan Vesely gibi üst seviyede mücadele eden oyuncuları var. Asya elemelerinde iyi performans sergileyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Japonya da güçlü bir mücadele verecek. ABD hakkında herkesin bilgisi var. Çok yetenekliler ve Çin'e bir şampiyonluk daha kazanmak için geliyorlar. ABD ile oynayacağımız maç kolay olmayacak çünkü dünyadaki en yetenekli kadro onlarda ve şampiyonluk unvanlarını korumak isteyecekler. Biz de sahada bütün gücümüzü ortaya koyacağız, ve onlar için işleri zorlaştırmaya çalışacağız" dedi."Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'na katılması için yardımcı olmak istiyorum"İkinci turdaki maçların da sert geçeceğini belirten Ersan, "İkinci turda oynayacağımız maçlar da çok sert geçecek. Aynı şekilde çeyrek final ve yarı final için olan maçlar da. Birçok takım madalya mücadelesi verecek. Çin'de bütün enerjimizi ortaya koyup iyi bir turnuva çıkarmak için çok çalışacağız" şeklinde konuşdu. Milli takımla madalya kazanmaya devam etmek istediğini söyleyen İlyasova, "Emekli olmadan önce milli takımla bir veya daha fazla madalya kazanmak istiyorum. Biliyorum madalyaya ulaşmak her zaman zor çünkü uluslararası turnuvalarda üst sıralara aday olan takımların sayısı sürekli artıyor. Ayrıca Çin'de iyi bir performans sergileyip Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'na katılması için yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı."Amerikalı oyunculara karşı oynamak her zaman özel"İstanbul'da düzenlenen FIBA 2010 Dünya Kupası'ndan bahseden Ersan, "2010'da finalde kaybettik ama o maç kariyerimin en müthiş hatıralarından biri. Amerika dünyanın en iyi takımı ve ben de uzun süredir bu ülkede yaşıyorum. O yüzden Amerikalı oyunculara karşı oynamak her zaman özel" dedi. - İSTANBUL