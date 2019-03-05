Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns
, konuk ettiği Milwaukee Bucks
'ı 114-105 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Phoenix Suns, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 114-105 mağlup ederek sezonun 14. galibiyetine imza attı.
Suns'ta Kelly Oubre 27 sayı ve 13 ribauntla, Deandre Ayton 19 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, Devin Booker ise 22 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Üst üste ikinci, sezonun ise 16. mağlubiyetini alan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo
21 sayı ve 13 ribaunt, milli oyuncu Ersan İlyasova
ise 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.
Derbinin galibi Clippers
Batı Konferansı'ndaki Los Angeles
derbisinde ise Clippers, konuk olduğu Lakers
'ı 113-105 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.
Bu sezon 37. kez kazanarak play-off'a kalma yolunda avantaj yakalayan Clippers'ta Danilo
Gallinari 23 sayı ve 6 ribaunt, Lou Williams
21 sayı, Montrezl Harrell ise 14 sayı ve 11 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Sezonun 34. mağlubiyetini alan Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle maçın en skoreri olurken, Rajon Rondo
da 24 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
Sonuçlar Brooklyn
Nets- Dallas Mavericks
: 127-88 Miami
Heat- Atlanta Hawks
: 114-113 San Antonio
Spurs- Denver Nuggets
: 104-103
Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-105
Utah Jazz- New Orleans
Pelicans: 112-115
Sacramento Kings- New York Knicks
: 115-108
Los Angeles Lakers- Los Angeles Clippers
: 105-113
Ersan İlyasova, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Spor
Kaynak: AA