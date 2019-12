NEW Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, " Türkiye 'de olsaydım Fenerbahçe 'de oynamak isterdim." dedi.Ersan, New York Knicks'i deplasmanda 123-102 mağlup ettikleri karşılaşma öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Takım olarak iyi durumda olduklarını belirten 32 yaşındaki basketbolcu, daha iyi bir performans sergilemek istediklerini aktardı.15 yıldan bu yana ABD'de yaşadığını vurgulayan Ersan İlyasova, "En çok Türk yemeklerini özledim. Milli takımla vakit geçirdiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim." diye konuştu.NBA'de forma giyen milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile ilgili de görüşlerini aktaran Ersan, "Cedi ile geçen hafta görüştük ve güzel muhabbet ettik. Cedi, şu anda iyi oynuyor ve ilk 5'te başlıyor. Furkan da aynı şekilde sezona iyi başladı, şu anda fazla dakika alamıyor ama görüştüğümüzde ona her zaman pozitif yaklaşıyorum. Takımda yer almaya çalışıyor, onun pozisyonunda olmak çok zor ama Furkan çok iyi iş çıkarıyor. Furkan sağlıklı olursa takımda iyi şeyler yapar." ifadelerini kullandı.AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıErsan İlyasova, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Milli oyuncu, AA foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.Haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocukları" başlıklı fotoğraflarını seçen 32 yaşındaki milli basketbolcu, yaşam kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", Şebnem Çoşkun'un "Yüzen bebekler", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" ve Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğraflarından yana kullandı. Ersan İlyasova, spor kategorisinde ise oyunu Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker selamı", Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Şebnem Çoşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" ve Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğraflarına verdi.