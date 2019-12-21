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Ersan Parlatan: "Galibiyetin tadını çıkarmak istiyoruz"

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyetin tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

21.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:17 Ersan Parlatan:
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'nin 'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, galibiyetin tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Belli bir çıkışımız vardı, Gençlerbirliği maçında bu çıkışımıza ara verdik. Galatasaray bizim için önemliydi. Kırılma noktasıydı ve fırsat olabilirdi. Çok şükür ki öyle olmadı. İyi bir skorla galibiyet aldık. Bu hafta içerisinde Teknik Direktörümüz İlhan Palut'un iyi hazırlanıp bütün birikimimizi oyuncularımıza yansıtıp iyi bir mücadele sergileyeceğimiz söylemi vardı. Oyuncularımız gerçekten çok iyi mücadele etti. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Haftaya pazar günü zorlu bir Sivasspor deplasmanımız var. O maça iyi hazırlanacağız. Galatasaray galibiyeti bizim için önemli ve bu galibiyetin tadını çıkarmak istiyoruz" dedi. - İZMİR

Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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