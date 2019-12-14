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Ersan Parlatan: "Uzatmalarda gol yemek bizi üzdü"

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "İstediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık" dedi.

14.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:39Ersan Parlatan:
Süper Lig'in 15. haftasında 'ne 3-1 mağlup olan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "İstediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Futbol böyle bir şey. Geçen hafta burada taraftarımızı camiamızı sevindirecek iyi bir skor almıştık. Maalesef bugün bunu yaşayamadık. Oyuna gelince istediklerimizi tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Neticesinde duran toptan geriye düştük. Duran toptan beraberliği yakalayıp, 2 dakika sonra tekrar geriye düşmek moral motivasyonumuzu düşürdü. Ama toparlayarak ilk yarının sonuna doğru maçı dengeledik. İkinci devre daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Dengeyi kurduk ve pozisyonlara yakındık. 3-1 geriye düşünce fazla pozisyona giremedik. Maçı zorlayamadık. Futbolda böyle şeyler var. Geçen hafta mutluyduk ama bu hafta üzüntülüyüz. İyi bir takımız. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: İHA

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