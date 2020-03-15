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Ersay Üner: Her şey yolunda

Ünlü müzik insanı Ersay Üner, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

15.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:00
Ersay Üner: Her şey yolunda

Geçtiğimiz yıl sonunda 6 yıllık sevgilisi oyuncu Büşra Pekin ile olan ilişkisi noktalanan Üner, tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülendi. Akşam saatlerinde gelen ve kısa sürede alışverişini tamamlayıp alışveriş merkezinden ayrılan başarılı müzisyen, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Kişisel olarak her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Üner, özel hayat sorularına yanıt vermezken muhabirlere kolay gelsin diyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Büşra Pekin, Magazin

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