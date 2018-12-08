Ersel Uzğur: "Kazanmak İstediğimiz Maçı Kazandık"

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:31



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:31

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Göztepe galibiyetinin ardından, "Bütün oyuncularımız hazır ve motive durumda. Bunu da sahada gösterdiler. Kazanma istediğimiz maçı kazandırdı" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik sorumlu Ersel Uzğur, galip geldik için mutlu olduklarını söyledi.İç sahada yaşadıkları sıkıntılara son vermek için kazanmanın önemi değinen Uzğur, "Deplasmanlardaki galibiyetlerin anlam kazanması için içerideki maçları kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Sahada eksiklerimiz olsa da takım olarak bütün oyuncularımız hazır ve motive durumda. Bunu da sahada gösterdiler. Kazanma istediğimiz maçı kazandırdı. Kalan iki maçımızı da en iyi şekilde değerlendirip devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS