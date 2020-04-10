Ersin Ata'dan 'Sen her şeye değersin'

Engelliler için kurulmuş olan ilk arkadaşlık ve eğlence sitesinin birinci yıl kutlamasında gönüllü olarak destek vermiştim. gece boyunca çok kişinin fotoğrafını çeksem de Ersin'in enerjisi ve ışığı başkaydı. O gece Ersin'e "Sen bir starsın" dediğim de Ersin'in yaşam yolcuğunda çok farklı anılara evrileceğimizi bilmiyordum.

O günden bu yana Ersin ve ailesi ile dostluğumuz çok değerlidir. Hayallerinin bir kısmını gerçekleştirebildim. Her zaman ilgiyle ve merakla takipteyim. Özel bir ruh, çok özel bir çocuk Ersincim.

Yaşadığı zorlu hayatına rağmen dünyası çok renkli. Yazdığı kitaplara bir yenisini ekledi."Sen Her Şeye Değersin" Ersin'in üçüncü kitabı. Kitabın kapak fotoğraf çekimi için buluştuğumuzda Ersin'den ilk röportajın benimle olacak" diye okuyacağınız satırların sözünü almıştım. Kitap online satışa çıktı.

Tüm zorluklara rağmen hayata sevgiyle bakan, aşka tutunan tüm özel dostlarımıza bu satırlar ilham olsun.

Ersincim, tüm dünyanın çok zor süreçten geçtiği şu günlerde üçüncü kitabın "Sen her şeye değersin" yayınlandı. Hayırlı uğurlu olsun :) Her kitabın çok değerlidir. Bu kitabın diğerlerinden farkı ne?

Öncelikle Tüm dünyanın geçirmiş olduğu bu kötü günlerde evde kalmasını ve kitap okumasını önemle rica ediyor, salgının biran önce son bulmasını yürekten diliyorum. Gelelim kitaplarıma; çok teşekkür ederim. Dediğin gibi her kitabın önemi ve değeri farklıdır. İlk iki kitabımda hayatta yaşadığım iyi kötü ne varsa insanlara aktardım ki örnek olsun, ışık tutsun insanlar ki okuyanların çoğundan olumlu geri dönüşler aldım buda yazarlık konusunda önemli kriter oldu benim için. Üçüncü kitabın ayrıcalığı ise insanlığın en güzel duygusu olan aşkı birde Ersin Ata farkı ile anlatmak istedim..

Kısaca kitabın içeriğinden bahseder misin?

Tabii ki. Başarılı bir yazar olan Ersin ile sonradan engelli olan okçu Güneş'in olağanüstü aşk hikayesi oldu. Ayrıca romanda Arzu ile Efe'nin aşkı da çok konuşulacak..

Bu olağanüstü aşk hikayesinde senden izler var mı? Ne kadarı gerçek ne kadarı kurgu?

Ersin Ata'nın yaşamak istediği aşkı anlatmak istedim. Yani burada önemli kriter olarak BAŞARI'yı ön planda tutmaktı amacım bunuda başardığıma inanıyorum. Kitabımın yüzde 90'ı kurgu yüzde 10'u gerçek hikayeden oluşuyor.

Kitabı yazma sürecinde neler yaşadın?

Kitabımı yazarken bir bina inşa ediyormuşum gibi düşünerek hareket ettim. Katları çok dikkatli çıktım. Eşyaları dizdim ve sonunda güzel bir eser sundum sizlere..

Kitap ne kadar sürede ortaya çıktı?

Bu kitabı yazmak benim için hiç kolay olmadı 6 sene boyunca düşündüğüm şeyi kitaba döktüm. Aklımdan çokça senaryo geçti. Fakat en isabetlisinin bu olduğunu düşünüyorum. Umarım okurlarımda bana katılır..

Sen hangi yazarları severek okuyorsun? Başucu kitabın var mı?

Kitaplar insanların yol arkadaşıdır. Bazende yol göstericisi olur Son romanım aşk üzerine olduğu için daha çok aşk romanlarını tercih ediyorum. İsim vermem gerekirse Kahraman Tazeoğlu'nun kitaplarını severek okuyorum.

Yaşam enerjine hayranım. Hayatında çok zorluklar olmasına rağmen sen hayatını kendi şartlarına göre çok dolu yaşıyorsun. Senin durumunda olan bireylere önerilerin neler olur?

Ablacım öyle olmak zorundayım. Çünkü hayatı çok seviyorum, sizleri çok seviyorum, ailemi çok seviyorum. Tamam çok zorlu bir yaşam sürüyorum ancak buna üzülüp ruhi bunalıma sokamam kendimi lütfen yaşamayı sevin ve sevdikleriniz ile zaman geçirin.

Bir kitap daha gelecek mi? Üç kitapla kalacak mısın?

"Yazar yazmaya doymazmış" derler. Yazmaya devam edeceğim zaten romanım devamı olacak şekilde bitti.

Son söz olarak ne söylemek istersin?

Hayatınızdan hiçbir zaman "GÜNEŞ" eksik olmasın çünkü o olmadan dünya olmaz!.