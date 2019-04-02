Ersin Baki Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZİNCAN TERCAN belediye başkan adayı olan Ersin Baki isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZİNCAN TERCAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ersin Baki isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZİNCAN TERCAN adayı Ersin Baki kimdir? BTP ERZİNCAN TERCAN adayı Ersin Baki yüzde kaç oy aldı?

Ersin Baki Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZİNCAN TERCAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ersin Baki TERCAN ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. TERCAN ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Ersin Baki adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

ERZİNCAN TERCAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.