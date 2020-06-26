Ersin bu kez geçit vermedi

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı.

Ersin bu kez geçit vermedi
26.06.2020 22:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:56
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı. 19 yaşındaki file bekçisi, kalesine gelen pozisyonlarda rakip forvetlere geçit vermedi.

Beşiktaş'ta Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleye geçen Ersin Destanoğlu, Konyaspor karşısında kalesini gole kapattı. Antalyaspor mücadelesinde 2 kez topu filelerden çıkaran, Denizlispor önünde de rakip forvetlere 1 kez geçit veren Ersin, Konyaspor karşısında hata yapmadı ve 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. İlk yarıda Ömer Ali'yle karşı karşıya kalan Ersin, bu pozisyonda iyi yer tutarak kalesini korurken, kulübeden de alkış aldı. Duran toplarda iyi yer tutan ve maç boyunca pozisyon hatası yapmayan Ersin, oyun kurma konusunda da başarılı bir grafik çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Loris Karius, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

Manşet

Haberler

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var Güncel
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Sağlık
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi Magazin
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Haberler››Spor››Ersin bu kez geçit vermedi - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

23:59: Maçın ardından - Spor 23:53: Maçın ardından - Spor 23:52: Sergen Yalçın: "Rakibin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı" - Spor 23:49: Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Spor 23:49: Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü - Spor 23:22: Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı - Spor 21:26: Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi - Magazin 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin