Ersin Korkut kimdir? Survivor Ersin Korkut kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020'den sakatlığı nedeniyle ayrılan Ersin Korkut merak dolu soruların odağı oldu.. Sevilen oyuncunun Survivor'dan elenmesi üzüntüye neden olurken Ersin Korkut kimdir, Survivor Ersin Korkut kaç yaşında, nereli gibi soruları yanıtları arandı.

Ersin Korkut kimdir? Survivor Ersin Korkut kaç yaşında, nereli?
13.05.2020 09:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:06

Ünlü oyuncu Ersin Korkut, Survivor 2020'den saktlık nedeniyle elendi. Yaşanan gelişme sonrası öncesi gündem olan Ersin Korkut hakkında Ersin Korkut kimdir? Survivor Ersin Korkut kaç yaşında, nereli gibi konular hakkında aramalar yapıldı.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut doğum tarihi: 8 Kasım 1977

Ersin Korkut kaç yaşında: 42 yaşında

Ersin Korkut nereli: Hakkari

Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır. Şimdi ise Tv8 adlı kanalda oyunculuk yapmaktadır.

Korkut, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

ERSİN KORKUT YER ALDIĞI YAPIMLAR

• Bir Demet Tiyatro

• Organize İşler : 2005 (Film)

• Kutsal Damacana : 2007 (Film)

• Neşeli Hayat : 2009 (Film)

• Çok Filim Hareketler Bunlar : 2009 (Film)

• Çok Güzel Hareketler Bunlar : Mayıs 2008 (Kanal D) Ersin rolünde

• Kutsal Damacana: Dracoola : 2011 (Film)

• Patron Mutlu Son İstiyor : 2014 (Film)

• Bana Bir Şeyler Oluyor : 2003

• İçimdeki Ses : 2015 (Film) Yılmaz rolünde

• Ekşi Elmalar : 2016

• Kolonya Cumhuriyeti : 2017

• Organize İşler 2: Sazan Sarmalı : 2019 - Ersin

• Feride : 2020

• Dostlar Mahallesi 2017 (Dizi) Kanal D

• Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi) Atv

• Galip Derviş 2013-2014 (Dizi) Kanal D

• Bana Baba Dedi 2015 (Dizi) TV8

• Geldim Gördüm Güldüm 2016 Show TV

Etiketler: Korkut, Korkut, Şubat, , Haber
Osman DEMİR
SEO Editörü

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