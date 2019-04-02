Ersin Matpan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MUŞ HASKÖY belediye başkan adayı olan Ersin Matpan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUŞ HASKÖY ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ersin Matpan isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MUŞ HASKÖY adayı Ersin Matpan kimdir? DP MUŞ HASKÖY adayı Ersin Matpan yüzde kaç oy aldı?

Ersin Matpan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MUŞ HASKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Ersin Matpan HASKÖY ilçesinde % 4,63 oranında oy almıştır. HASKÖY ilçesinde % 4,63 oranında oy olan Ersin Matpan adlı DP adayı toplamda 275 adet oy sayısına ulaştı.

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