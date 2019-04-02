Ersin Sever Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TEKİRDAĞ ERGENE belediye başkan adayı olan Ersin Sever isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ ERGENE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Ersin Sever isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TEKİRDAĞ ERGENE adayı Ersin Sever kimdir? Bağımsız TEKİRDAĞ ERGENE adayı Ersin Sever yüzde kaç oy aldı?

Ersin Sever Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TEKİRDAĞ ERGENE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ersin Sever ERGENE ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. ERGENE ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Ersin Sever adlı Bağımsız adayı toplamda 121 adet oy sayısına ulaştı.

Ersin Sever Kimdir?

Ersin Sever, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Tekirdağ Ergene Belediye Başkan Bağımsız Adayı oldu.

TEKİRDAĞ ERGENE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.