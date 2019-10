Ersin Tatar: "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ihtiyacı olan mazlumun yanında oluyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar , "Gerçekten bu bölgede, bu coğrafyada her zaman ihtiyacı olan mazlumun, mağdurun yanında Türkiye Cumhuriyeti oluyor, Türk halkı oluyor." dedi.Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile Altınözü ilçesinde bulunan Karbeyaz Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.Askerleri selamlayıp sohbet eden Tatar, birlikte fotoğraf çektirdi.Başbakan Tatar, daha sonra eşi Sibel Tatar ile Suriyelilerin kaldığı Boynuyoğun Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti, Suriyeli çocuklara çikolata dağıttı.Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret eden Tatar, yaptığı konuşmada, konaklama merkezindeki Suriyeli çocukların, şefkatle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin fedakarlığıyla tekrar hayata bağlanmalarına şahit olduklarını söyledi.Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü gerçekten büyük bir fedakarlık ve büyük bir özveri... İnsanlık adına yapılan bu önemli çalışmanın başka milletlere de örnek olmasını temenni ediyorum. İnsanlıktan dem vuranlar, insanlığa toz kondurmayanlar hep seyirci kalıyorlar ama Türkiye Cumhuriyeti çok büyük fedakarlık yapmıştır ve biz de bugün bu ziyarette kamptaki çalışmaları gördük. İnsanlık adına karşılık beklemeden yapılan bu büyük fedakarlığı yerinde görmemiz çok yararlı ve bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne bu davranışlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkı da zamanında 1963 hadiselerinde benzer koşullarda yaşamak zorunda kalmıştı, göçmen evlerimiz vardı, göçmen köyde 1963 olaylarından sonra adanın her yerinden zorla göç eden ve evsiz, yersiz, barksız kalan insanlarımızın o zaman yine Türkiye'nin yardımlarıyla, Türk Kızılayın yardımlarıyla çadırlarda yaşadığımızı hatırladım, çocukluğumu hatırladım.Dolayısıyla mesajım şöyle, gerçekten bu bölgede, bu coğrafyada her zaman ihtiyacı olan mazlumun, mağdurun yanında Türkiye Cumhuriyeti oluyor, Türk halkı oluyor."Türkiye'ye güvendiklerini kaydeden Tatar, Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurguladı.Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini yineleyen Tatar, "Türkiye ile uğraşan, Türkiye'ye zarar veren bu terör örgütlerine karşı yürütülen bu operasyonun ne kadar haklı bir operasyon olduğunu gördük çünkü birkaç gün içinde netice almış ve Türkiye, bölge güvenliği ve kendi her türlü huzur ve barışı için yapılan bir operasyonu başarılı bir şekilde sonlandırmıştır." diye konuştu.Tatar, tüm temenni ve dualarının Türkiye'nin başarısı için olduğunu dile getirdi.KKTC'nin, Hatay bölgesiyle özel ilişkilerinin olduğuna da değinen Tatar, her türlü ilişkinin yoğunlaşması için bu tür ziyaretlerin önemli olduğuna dikkati çekti.Kıbrıs gazileriyle bir araya geldiTatar, daha sonra Hatay Kıbrıs ve Kore Gazileri Derneğini ziyaret etti.Gazilerle bir araya gelen Tatar, onlara şükranlarını iletip Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik için dua etti.Ziyaret sırasında Kıbrıs gazisi Ziya Güleroğlu, Tatar'a KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili beyanlarının kendilerini çok yaraladığını belirtti.Bu yarayı unutamadıklarını dile getiren gazi Güleroğlu, "Biz hakkımızı Kıbrıs halkına helal ediyoruz, helal hoş olsun... Ama Sayın Cumhurbaşkanınıza hakkımızı helal etmiyoruz." dedi.Tatar, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğini de ziyaret etti.