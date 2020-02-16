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Ersoy; Bu 14 Şubat'ı da yastığa yorgana sarılarak geçirdim

14 Şubat gecesinde Trabzon'da konser veren Diva, ayağının tozuyla çıktığı Günay Restaurant sahnesinde enerjisi ve performansıyla gençlere taş çıkardı.

16.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:41Ersoy; Bu 14 Şubat'ı da yastığa yorgana sarılarak geçirdim

& ;Diva Bülent Ersoy,& ; Günay sahnesinde devleşti. 14 Şubat gecesinde 'da konser veren Diva, ayağının tozuyla çıktığı Günay Restaurant sahnesinde enerjisi ve performansıyla gençlere taş çıkardı. 24 saate iki konser sığdıran Bülent Ersoy şıklığı ve zerafetiyle de göz kamaştırdı.

14 ŞUBATI YASTIĞA YORGANA SARILARAK GEÇİRDİM...

Genç müzikseverlerin ağırlıklı olduğu her iki konserin repertuvarında aşk şarkılarına yer veren Diva, "2020 ye de yalnız girdim. Bu 14 Şubat'ı da yastığa yorgana sarılarak geçirdim. Rabb'ime binlerce kez şükürler olsun ki; gerçek sevgiyi& ; sizlerde buluyorum. İyi ki varsınız." samimi bir de itirafta bulundu. Yaklaşık üç saat sahnede kalarak doyumsuz bir geceye imza atan Bülent Ersoy konser sonunda tüm seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.






Bülent Ersoy, 14 şubat, Trabzon, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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