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Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü sürprizi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11. Büyükelçiler Konferansı toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için sürpriz pasta hazırlatarak doğum gününü kutladı.

06.08.2019 12:56 Ersoy'dan Çavuşoğlu'na doğum günü sürprizi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11. Büyükelçiler Konferansı toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için sürpriz pasta hazırlatarak doğum gününü kutladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün bir otelde düzenlenen 11.Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla büyükelçiler onuruna verilen akşam yemeğinde konuşma gerçekleştirdi.
Ersoy, konuşmaların ardından basına kapalı düzenlenen soru-cevap bölümünde büyükelçilerin sorularını yanıtladı.
AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre Bakan Ersoy, toplantı sonrasında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun doğum günü dolayısıyla kendisine sürpriz yaptı.
Çavuşoğlu, doğum günü için Ersoy'un talimatıyla hazırlatılan pastayı keserek Bakan Ersoy'a ve büyükelçilere teşekkür etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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