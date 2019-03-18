Ersoy'dan, Kayserispor Maçı Hakemine Tepki

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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İstikbal Mobilya Kayseripor-Medipol Başakşehir maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, 90+7. dakikada Medipol Başakşehir lehine verdiği penaltıyla maçın berabere bitmesine sebep olduğunu belirtti.Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu adil ve tarafsız olmaya davet eden Ersoy, şunları kaydetti:"Bir şehrin kaderiyle, emekleriyle böyle kolay oynanmaz. Eğer sonuçlar saha dışında belli olacaksa o zaman maçların oynanmasına gerek yok. Herkes üç maymunu oynuyor, kimse gördüğünü söylemiyor. Yaşar Kemal Uğurlu zaten 27 hafta sonra Başakşehir maçına atanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Verdiği haksız penaltı kararıyla da niçin bu maça atandığını gösterdi. Bu işin takipçisi olacağız ve Kayserisporumuz'un hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Hem federasyon nezdinde hem de MHK nezdinde gerekli girişimlerimizi yapacağız. Kimse bu şehri ve bu kulübü sahipsiz sanmasın ve sabrımızı sınamaya kalkmasın."