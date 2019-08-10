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Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum.

10.08.2019 11:52 Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Bakan Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Birlik ve beraberliğimizin gücünü, değerini ve derinliğini bir kez daha hissettiğimiz, sevgi ve saygı bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz, sahip olduklarımızı paylaşarak bereketlendirdiğimiz mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, milletimin ve tüm Müslümanların bayramını kutluyorum."

Kurban Bayramı, mehmet ersoy, Politika

Kaynak: AA

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