Ersoy Kandemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Ersoy Kandemir oldu. Bağımsız adayı Ersoy Kandemir, KOCAELİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KOCAELİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Ersoy Kandemir ile ilgili seçim sonuçları ve KOCAELİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı Ersoy Kandemir oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KOCAELİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KOCAELİ aday yarışı ve KOCAELİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KOCAELİ Seçim Bilgileri

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.196 olduğu belirlendi.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.196 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KOCAELİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.350.376 olduğu belirlendi.

KOCAELİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.151.239 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ersoy Kandemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KOCAELİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ersoy Kandemir, KOCAELİ yarışında % 0,10 oranında aldığı oy ile 11'nci oldu. Ersoy Kandemir toplamda 1.100 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız KOCAELİ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.