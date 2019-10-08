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Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlar

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar, Isla, Mehmet Ekici ve Zajc'in takımdan gönderilmesi için talimat verdi.

08.10.2019 11:21

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın devre arası için yönetime şok bir rapor sunduğu ileri sürüldü.

4 FUTBOLCU İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Buna göre Yanal'ın geçen sezonun devre arasında Yeni Malatya'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra TFF'ye gönderilen kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici, sağ bek Maurico Isla ve 10 numara Miha Zajc'ın biletini kestiği öğrenildi. Yönetimin dört futbolcudan kendilerine kulüp bulması için talimat verdiği belirtiliyor.

Bu arada Ersun Yanal'ın devre arasında savunma ve kanatlara takviye de istediği ifade ediliyor.

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Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti: Kulüp bulsunlar

Sadık Çiftpınar, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(24)
ALİ:fener seneye kümeye düşer demedim demeyin
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HAKAN:seni de biletini kes çe lee. . . .
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ÇOLAK:emreyi takımdan kovsanıza be o adama bide kaptanlık yaptırıyonuz. şaibeli adam o ileride milletin yüzüne nasıl bakacanız aziz başkanın hiçmi hatrı yok.
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PUYOL SADIK I:Göndermeyin
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TFFB TFFBJK MHK KARDEŞLİĞİ:Hami mikemmeldi her şey tarafsız taraflı s.ali çelik ler puhaaa
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ERSUN KENDİ İPİNİ KENDİN ÇEKİYO-RSUN:SADIK VE İSLA GÖNDERİLECEK GECE PAVYONU TOPÇUSU ADİL RAMİ KALACAK ÖYLEMİ.
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KENAN:PAVYON TOPÇUSU DİYORSUN SEN İYİSİNDE PAVYONDA NE İŞİN VAR
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GERÇEK FENERLİ:Ersun senin de isteklerin bitmiyor . Şampiyon olamayacağını anladın . Başladın caz yapmaya . Adil Rami''yi resmen kakalattın Fenerbahçeye . Ununu elemiş eleğini asmış adamı milyon eurıoları vererek aldırttın . Mehmet Ekici Beşiktaş ta oynamayı reddettiği için 6 ay futbol oynamadı . O kadar içi FB sevgisiyle dolu karakterli adamı harcadın . Bence sakat olmadıkça Türkiye de mevkisinin en iyisi . Sadık , Serdar Aziz hatta M. Topal Adil Ramiden de Zenkadan iyi futbolcular . Yazık oldu Fenerbahçeye
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BİLAL ..:Benim yetkim olsa Ersunun ipini hemen çekerim . . . . ?Neyazıkki . . . ?
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KUMLUCALI UĞUR:Fenerbahçe Comolli ve Ersun Yanal''dan vazgeçmediği sürece başarıyı unutsun. Çok net söylüyorum. Galatasaraylıyım ama bu ikisinden bir şey olmaz. Bu yıl ki transferler şişirme. bakın ligin 2. yarısında bu anlaşılacak.
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