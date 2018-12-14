Ersun Yanal 6 Eski Talebesiyle Tekrar Buluşacak

Fenerbahçe
'nin yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal
, sarı-lacivertlilerdeki 2013-2014 sezonundan 6 futbolcusuyla tekrar çalışma fırsatı yakalayacak.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu
'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takımın başına getirilen Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımında ikinci devrini yaşamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin ligde kazandığı son şampiyonluk olan 2013-2014 sezonunda takımın başında olan Yanal, o dönemki şampiyon kadrodan 6 isimle tekrar buluşacak. Tecrübeli teknik adam; Volkan Demirel
, Mehmet Topal
, Hasan Ali Alper Potuk
, Uygar Mert Zeybek
ve Erten Ersu
ile 2013-2014 sezonunda çalışmış ve ligde ipi göğüsleyen taraf olmuştu.
Gözler Volkan Demirel kararında
17 Aralık
'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor
maçında kulübede olacak olan Yanal, çifte heyecanı birden yaşayacak. Hem takımın başında ilk maça çıkacak olan tecrübeli teknik adam hem de 17 Aralık'ta doğum günü heyecanı yaşayacak. Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından gözler ise Volkan Demirel kararına çevrildi. 5 Ekim'de süresiz olarak kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, 3 Temmuz 2017'de takım kapında 2013-2014 şampiyonluğu için, "Ersun Yanal, Aykut Kocaman
'nın sistemi sayesinde şampiyon oldu" açıklamasını yapmıştı. - İSTANBUL
Volkan Demirel,Fenerbahçe,Ersun Yanal
14 Aralık 2018 Cuma 11:47