Ersun Yanal'a Tam Yetki

1. Ersun Yanal kendi ekibiyle çalışacak. Teknik ekipte beş yardımcısı olacak.2. Comolli'nin yetkileri azalacak, Samandıra'da ipleri Yanal eline alacak.3. Devre arasında tecrübeli çalıştırıcının istediği üç oyuncunun transferi sağlanacak.4. Kadro dışı oyuncuların durumu hocanın raporuna göre yeniden gözden geçirilecek.Fenerbahçe'de uzun zamandır beklenen teknik direktör gelişmesi artık sona ulaştı. Sarı-lacivertli takımda ikinci Ersun Yanal dönemi yapılan son görüşmelerle resmiyete kavuşuyor. Phillip Cocu ile sezona başlayıp, 10 haftada sadece 2 galibiyet alınması üzerine yollarını ayıran Fenerbahçe'de, geçici Erwin Koeman dönemi de başarı getirmedi.Ligde 17. sıraya kadar gerileyerek tarihi bir fiyasko yaşayan sarı-lacivertliler, 2013-14 sezonunda takımı şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal ile her konuda anlaştı.56 yaşındaki çalıştırıcı, Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy ile dün ve önceki gün yaptığı görüşmeler sonunda anlaşmaya vardı.Tecrübeli teknik adam, Başkan Koç ve Semih Özsoy ile yaptığı görüşmelerde birçok konuda uzlaşma sağladı. Fenerbahçe'de sportif başarının gelmesi ve yeniden yapılanmanın olumlu yönde ilerlemesi adına bazı kararlar alındı. Sportif Direktör Damien Comolli'nin de sınırlarının konuşulduğu görüşme sonunda akıllarda hiç soru işareti kalmaması sağlandı.Kendi ekibiİşte dev görüşme sonunda çıkan şartlar:Ersun Yanal, Fenerbahçe'de kendi ekibiyle çalışmak istediğini vurguladı. Yanal, teknik ekipte 5 tane yardımcısı olacağını belirtti.Damien Comolli konusunda bazı gelişmeler oldu. Comolli'nin görevde kalacağı ancak yetkilerinin belli bir noktada olacağı kararlaştırıldı. Buna göre Samandıra'da ipleri Yanal eline alacak.Devre arası transfer döneminde kadroya en az 3 futbolcunun katılması da planlandı. Mevcut kadrodaki zayıflıklar ve sorunlar üzerinde konuşuldu, transferin daha doğru olacağı belirlendi. Kadro dışı kalan oyuncuların durumu hocanın raporuna göre tekrar gözden geçirilecek.Bir diğer önemli konu sözleşme süresinde oldu. Ersun Yanal, 1.5 yıllık anlaşma konusunda istediğini aldı. Bu sezon en iyi şekilde atlatılıp, gelecek sezon da şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulacak.Comolli'ye sınırlandırmaSarı-lacivertlilerde Ersun Yanal döneminin başlamasıyla Damien Comolli'de farklı bir yola gidilecek. Sezon başında Ali Koç'un çok umutlu olduğu ve tam yetki verdiği Comolli'ye bazı kısıtlamalar gelecek.Buna göre Fransız idareci artık tek başına hareket edemeyecek. Özellikle transfer konusunda tecrübeli yönetici artık Ersun Yanal ve ekibine bağlı kalacak. Transferdeki tüm yetki ve raporlandırma Yanal'a ait olacak. Comolli sadece transfer görüşmelerine katılacak. Teknik heyetin istediği ve hazırladığı raporlar doğrultusunda Comolli hareket edebilecek.Sosyal medya gücü!Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri en çok sosyal medyada yankılandı. Tecrübeli teknik adamın yeniden Fenerbahçe'ye gelmesinin ardında yapılan görüşmeler kadar taraftarların sosyal medyadaki aktifliği de öne çıktı.2018 yılı içerisinde sarı-lacivertli taraftarlar, başta Twitter olmak üzere sosyal medyada oldukça aktif çalışmalar yaptı. Sarı-lacivertliler, ilk olarak başkanlık seçiminde Ali Koç konusunda ciddi anlamda hareketlilik yaşadı.Ali Koç konusunda videolar, fotoğraflar ve özel başlıklarla çalışmalar yapıldı. Daha sonraki süreçte de teknik direktör Ersun Yanal konusunda benzer bir tablo ortaya çıktı. Özellikle son 3 aylık süreçte Yanal'ın geri gelmesi adına benzer bir çalışma gerçekleşti.Fenerbahçe taraftarları, neredeyse her gün yeni bir Ersun Yanal başlığıyla seslerini duyurmaya çabaladı.Zorlu mesai!Ersun Yanal, 4 yıllık aranın ardından tekrar Fenerbahçe'nin başına geçecek. Tecrübeli teknik adam, şampiyon bıraktığı sarı-lacivertli takıma, 17. sırada dönmeye hazırlanırken masasında da birçok sorun bulunuyor.Ligin ilk 15 haftasında tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal'ı yoğun bir mesai bekleyecek. İlk olarak Samandıra'daki karışıklığı düzeltmeye çalışacak olan 56 yaşındaki çalıştırıcı, zorlu bir süreçten geçecek.Daha sonra kadro dışı kalan oyuncular; Volkan Demirel, Ozan Tufan, Dirar ve Aatif gibi isimlerin geleceğiyle ilgili bir karar verilecek. Hangi futbolcularla devam etmek isteyeceğine karar verecek olan Yanal, zayıf kadroyu tamir etmek adına hızlıca bir transfer raporu hazırlayacak. Ayrıca mevcut kadro içerisinde de sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması da bir diğer sorun olacak. Ancak ilk yarının bitmesine kısa bir süre kaldığı için Ersun Yanal ve ekibinin telafi etme şansı bulunacak. Ersun Yanal'ın bu süredeki en büyük desteği taraftardan olacak.Yeniden Fenerbahçe!Yönetimin anlaşmayı resmen açıklaması ile birlikte Fenerbahçe ve Ersun Yanal adına yeni bir dönem başlayacak. Hem kulüp hem de başarılı teknik adam için daha farklı bir sayfa açılacak.Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi istemesi ve sevmesi ile sarı-lacivertli camiada isminin gür bir şekilde talep edilmesi birleşmeyi kaçınılmaz hale getirdi.Yanal, Aziz Yıldırım döneminde şampiyon olduktan sonra gönderilip, ardından da birçok ağır eleştiriler almasına rağmen sessiz kalmıştı. Tecrübeli teknik adam, 4 yıl sonra yeniden kulübe dönüp adeta hem kariyeri hem de hayatı adına büyük bir kazanım elde edecek.Fenerbahçe'nin ligdeki son şampiyonluğunu kazandıran 56 yaşındaki teknik adam, kariyerinin en büyük sahnesine çıkacak. Tarihi anlamda kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertlilere yeni bir umut olarak dönecek deneyimli antrenör, Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Ünal Karaman ve Aykut Kocaman gibi isimlere rakip olacak.Taraftarlar ilk kez bu denli bir teknik direktörü takımın başında görmek isterken, Fenerbahçe adına da sıkıntılı geçen sezonda camiayı birleştirme adına yeni bir fırsat duruyor.4 yıllık hasretSarı-lacivertli camiada Ersun Yanal heyecanı artarken, her iki taraf açısından da önemli bir detay göze çarpıyor. Ligde 2013-14 sezonunda Yanal ile şampiyon olan Fenerbahçe, daha sonra adeta her sezon biraz daha aşağıya indi.Sarı-lacivertliler, Yanal sonrası 4 senede 6 farklı teknik adamla çalıştı, zirveye yaklaşamadı. Ersun Yanal da Trabzonspor ile döneminde başarıdan uzak kaldı.Her iki taraf için de yeniden sportif başarı birinci önem olarak duruyor. 4 senedir kupa kazanamayan Fenerbahçe ve Ersun Yanal, farklı bir motivasyonla birleşiyor.Cocu'ya fesihErsun Yanal döneminin başlaması için Phillip Cocu ve ekibiyle de yolların ayrılması bekleniyor. Ankaragücü ile yapılan 10. hafta maçından bu yana sözleşmesi feshedilmeyen Hollandalı teknik adamın durumu karara bağlanmadan Ersun Yanal'ın resmen teknik direktör olması zorlaşıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Cocu ve ekibinin geleceğini tamamen karara bağlayacak ve Yanal ile sözleşme imzalanacak.