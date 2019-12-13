Ersun Yanal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ersun Yanal, AA muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceledi.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, haber
kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirveye giden yollar açıldı", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" fotoğraflarını beğenerek oy verdi.
Yanal, spor
kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını oyladı.