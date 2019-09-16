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Ersun Yanal, Alanyaspor maçında çılgına döndü!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçta Teknik Direktör Ersun Yanal çok sinirlendi.

16.09.2019 22:10

Bu sezon Süper Lig'de ilk mağlubiyetini lider Alanyaspor karşısında alan Fenerbahçe'de futbolcuların performansı tartışma yarattı. Özellikle bireysel hatalar yapan yıldızlar Teknik Direktör Ersun Yanal'ı da hayal kırıklığına uğrattı.

CEKETİNİ FIRLATTI

Karşılaşmanın 39. dakikasında Tolga Ciğerci'nin attığı golle öne geçen Fenerbahçe, yapılan bireysel hatalar sonrasında mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Maç içinde oyuncularının yaptığı hatalara çok sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı bir ara ceketini çıkartarak yedek kulübesine fırlattı.

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Ersun Yanal, Alanyaspor maçında çılgına döndü!

Aytemiz Alanyaspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(19)
HAKKİMİZ:Hocam 46.dakikada kural hatasi var. Maç tekrarlanmali
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FB:güçlü olmak için yenilmekte lazım. . kım ney ne degıl bılmek ıcın. . fb malları ayıklamalı artık barız hatalarla gol yemiş takımmm. . .
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EFEDAYI:Bu hafta Orgil''e de çok dikkat et . 100 mt. yi 9. 8 de koşar ceketi değil pantalonuda fırlattırır. . .
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A:SUÇ SENİ TEKNİKTİREKTÖR DİYE GETİRENDE. ÇÜNKİ AZICIK FUTBOLDA ANLAYAN SENİN HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİNİ GÖRÜYOR. . .
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BAKS BANİ BABA:hoca sana bir tiyo verem defansta dirarı sağa çek stoperde rami ve serdar aziz sol bekte gustavo al sana manyak bir defans o denizede hiç şans verme adam tam bir beceriksiz onu izlerken aklım karıştı ver eline mala inşaatta sıva yapsın
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GÖKHAN:beter ol bu en iyi günleriniz:)))))
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TOSO 10:kimse kusura bakmasın ama hoca kovulmak için her şeyi yapıyor rami serdar aziz varken ozan ve jailsonu defansa neden atıyorsunki iki defansı yedeğe atmış iki ortasahayıda defansa atmış böle bir mantık olabilirmi
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TUZLUCALI YUSUF SARICAN:Havalara girmiştiniz Noldu Söndünüz mü fooooosssssssssssss !
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VERKE:takımı gibi kendisi de şişirme antrenör . . . .
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YUNUS CAN 29:tam artist ya. takım defanstan çıkamıyor, suçu futbolculara atıyor. tek uçlu sen ve başkansın. Yedek kulubesinde 3 stoper var ama jailson orta yerine defansta. sağbek dirar sol bek oynuyor, ( gustavo sol bek oynayabilirdi ) takım yenik oyuna alper ve ferdi giriyor, tam komedi bir de ceketi fırlatıyor, ceket fırlatmak ne demek ya yakışıyor mu Alper , Ozan ve Ferdiye kalan Fener , yazıklar olsun başkan.
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