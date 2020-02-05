Ersun Yanal: Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil

Kırklarelispor 'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında avantajlı bir sonuç elde eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça değinmedi.

"DERİNDEN YARALANDIĞIMIZ BİR GÜN YAŞADIK"

Van Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle maçla ilgili konuşmayan Yanal, "Bugün maalesef Van'da yaşanan olay ülkemizi üzdü. Bugün futbol konuşmak isterdik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle valimize ve emniyet güçlerimize teşekkür ederim. Bizi ağırladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün futbol konuşabileceğimiz bir gün değil. Derinden yaralandığımız bir gün yaşadık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim" diyerek sözlerini tamamladı.