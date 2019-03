Ersun Yanal: Bütün Maçlarımızı Kazanmak İstiyoruz (3)

Kaynak: DHA

"Bir takımın iskeletini saydığınızda takım olursunuz" Rizespor bugüne kadar hakemi hiç konuşmuyordu, umarım bundan sonra da kazanırlar da konuşmazlar""Takım olmak zor""Damgamızı vurmalıyız""Bu sene belki tren kaçtı ama seneye bu takım şampiyon olacak""Burada oynadığına şükretsin"Ali DANAŞ/ İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal , takımının Çaykur Rizespor 'u 3-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe gibi oynaması gerektiğini vurgulayan Yanal, şöyle konuştu: "Öncelikle MKE Ankaragücü Kulübü'ne başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe bugün 3 puan aldı. Bizim adımıza sevindirici. Geçen haftaki futbol ve mücadelemiz sonrası keyfimiz farklıydı. Geçen hafta üç puan alamadık üzgündük ama bugün üç puan aldık. Keyfimiz yerinde. Ümraniye maçında başlayan ve uzun süre devam eden 4 günde 1 maç yapmanın problemli sürecini yaşadık. Takım olma konusunda sıkıntı yaşadığımızı belirttim. Takım olmakta sıkıntı çeken takımda 3-4 günde bir toparlamak ve takım yapmak sıkıntı oldu ve bu devam ediyor. Şu an tek kulvar kaldı. 31 kişilik bir takımız ve bunun 15-18 oyuncusunu kullanarak yolumuza devam edeceğiz. Kimlerle mücadele edeceğimiz belli. Yenilmeden bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Daha farklı ve iyi oyunlar olacak. Rakip 6 maçta 5 galibiyet alan ve atlet bir takım. Kendi oyunlarını oynayan güçlü bir takım. Okan hocayı kutluyorum. Bugün bunu bize de gösterdiler. Bugün sadece üç puan alındı. Bu bizim için galibiyet skalasını yakaladığımız için güven duymamıza sebep olacak. Bulduğumuz çizgi bize yakışan çizgi değil. Burayı geçmek için güvene ihtiyacımız var.""BİR TAKIMIN İSKELETİNİ SAYDIĞINIZDA TAKIM OLURSUNUZ""Bir takımın iskeletini saydığınızda takım olursunuz. Ben de dahil birçok arkadaşım bu iskeleti sayamayız takımda. İskeleti yaratmaya fırsatımız olmadı. Devre arasından beri 3-4 günde bir maç oynadık ve 4-5 rotasyon yaptık. Transfer yaptığımız oyuncularımızın takıma katılış tarihlerine bakabiliriz. Bunlar mazeret değil ama zorluk. Zenit maçı hariç biz hiç 11'e 11 yenilmedik. Ümraniye'de 10 kişi, Kayseri 'ye 10 kişi yenildik. Hakemler konusunda sert geçişler yaşadık. Onlar da yeni yönetime girdiler. Çok iyi bir ekip geldi ve onlar da hakemleri doğru yöneteceklerdir. Biz de bu süreçte takım oyunumuzu oynamak için her antrenmanda taktik ve analizler yaptık. Bu işin sezon başında takım olarak, kampta yaşamak var. 10 yıllık birikimlerle gelen takımlar var. Hepimiz Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiğini biliyoruz. Fenerbahçe, 'Fenerbahçe' gibi oynamalı. Bunun da mücadelesini veriyoruz.""RİZESPOR BUGÜNE KADAR HAKEMİ HİÇ KONUŞMUYORDU, UMARIM BUNDAN SONRA DA KAZANIRLAR DA KONUŞMAZLAR""Hakemi eleştirirsek bize de vermediği penaltı var. Bizim de hakemlerden sezon boyunca canımız yandı. Biz hakemleri eleştirmeden bir lig yaşamaktan yanayız. Hakemleri değil, hakemlerin yönetilme şeklini eleştiriyorum. Hala o dönemin yetkilerinden cevap alamadım. Siz bana soruyorsunuz, ben cevap veriyorum ama onlar vermiyor. Becerikli ve yetenekli hakemlerimiz var. Hakemlerimizin kötü olmadığını, doğru yönetildiğinde başarılı olabileceklerini söyledim. Rizespor bugüne kadar hakemi hiç konuşmuyordu. Bundan sonra umarım kazanırlar da konuşmazlar.""TAKIM OLMAK ZOR""Takım olmak zor. Puan cetveline baktığımda ben, camia, taraftar, oyuncu mutlu değil. Beşiktaş maçında güzel geri dönüş yaptık. Bu maçı kazandık. Hatalarımızı değerlendireceğiz. Böyle bir iki maça daha ihtiyacım var. Sonra siz de göreceksiniz, iyi şeyler olacak. Biz takım olamadık. Bununla ilgili sıkıntıları geçtiğimizde Fenerbahçe'yi göreceksiniz. Dirar kadro dışıydı. Şimdi kimse konuşmuyor. 'Bugün Dirar yok ne olacak' diyorlar ama bu oyuncu önceden kadro dışıydı.""DAMGAMIZI VURMALIYIZ""Takım olarak üzerine koyuyoruz. Bugün kazandık ve iyi yaptığımız şey bu. 10 maçımız kaldı. Futbolu ve sonucu üst üste koyabileceğimiz bir sürece girdik. Bu takım fikstür yüzünden izin kullanmadı. Ama koşmaya ve mücadele etmeye başladık. Topla oynama oranımız arttı. Geliştiğimiz yerler var. Bunu skorla birleştirdiğimizde farklı bir Fenerbahçe olacak. Gelecek hafta zirveyi etkileyecek bir maç var. Damgamızı vurmalıyız. Yolda kervanı düzmek kolay değildir.""BU SENE BELKİ TREN KAÇTI AMA SENEYE BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK""Bu taraftara gelecek sezon şampiyonluk vermeliyiz. Oyuncularımla maç öncesi yaptığımız toplantıda taraftarı konuştuk. Tabelaya baktığınızda taraftar anlamında büyüklük burada geliyor. Takımımıza büyük destek veriyor. Beşiktaş maçındaki manzara büyük manzara. Beşiktaş'ın Vodafone Park 'taki taraftar gücü belli. Fenerbahçe çıktı, Beşiktaş taraftarını bastırdı. Bugün de aynısı yaptı. Bu büyüklüktür. Bu sene belki tren kaçtı ama seneye bu takım şampiyon olacak. Seneye taraftarın karşılığını şampiyonluk olarak vermeliyiz."Ersun Yanal Frey ve Slimani'ye ilişkin olarak ise "Her oyuncun şansını iyi değerlendirsin. Antrenmanda, maçta, ısınmada, oyuna girip çıkarken bile. Burası Fenerbahçe. Burada oynadığına şükretsin" dedi.