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Ersun Yanal'dan 5-1'lik galibiyet açıklaması: Mesaj verdiğimiz için mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ülker Stadı'nda Konyaspor'u 5-1 yendikleri mücadeleyi değerlendirdi. Yanal, alınan farklı galibiyetle ilgili olarak "Verdiğimiz mesaj için mutluyuz" dedi.

26.10.2019 22:24

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, galibiyetle ilgili olarak "Fenerbahçe'nin eksikleri döndükçe, özellikle kanat eksikleri, ne kadar hızlı oynayacağımızın mesajını verdik. Oynadığımız oyunda kanat oyuncuların etkisini bir kez daha gördük ve bu mesajı taraftarımıza verdik. Taraftarın bizi doğru anlayacağı ve daha çok destekleyeceği günler başlayacak. Bu mesaj için mutluyuz." dedi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Taraftarın desteğiyle ilgili konuşan Ersun Yanal "Fenerbahçe taraftarının tavrı, bu camianın ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftarımızla, camiamızla, kenetlenip yürüdüğümüzde, önümüzde hiçbir engelin duramayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Ersun Yanal'dan 5-1'lik galibiyet açıklaması: Mesaj verdiğimiz için mutluyum

İttifak Holding, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor


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