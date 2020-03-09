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Ersun Yanal'dan Ali Koç'a büyük suçlama: Verilen sözler tutulmadı

Büyük beklentilerle geri döndüğü Fenerbahçe'ye şampiyonluk değil büyük hayal kırıklıkları yaşatarak veda eden Ersun Yanal'ın kırgın olduğu öğrenildi. Ersun Yanal, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

09.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:15

Trabzon'daki kupa maçı sonrası fiilen Fenerbahçe 'den ayrılan tecrübeli çalıştırıcı zor günler geçiren camiaya zarar vermemek adına basına demeç vermekten kaçınsa da duygularını yakın çevresinden gizleyemedi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ersun Hoca'nın dostlarıyla yaptığı sohbet konuşmalarında yönetime sitem ettiği, özellikle Başkan Ali Koç'a kırgınlığını dile getirdiği öğrenildi. Kurulan kadronun planlanan hedefler için yeterli olmadığını vurgulayan Yanal, Ali Koç'un yüzüne karşı da bu ifadeleri kullandığının altını çizdi.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Kendisine yöneltilen eleştirilerden ziyade takımın içine düştüğü duruma üzülen Ersun Yanal dertleştiği dostlarına, "Bana verilen sözler tutulmadı. Mesele sadece sol bek olarak yazılıp çizildi. Ama çok daha fazlası var. Ne kanatlar ne stoperler yeterli. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak isimler olmadı" yorumunu yaptı.

Çok zor şartlarda göreve geldiğini söyleyen Yanal, sportif direktör Damien Comolli'yle yaşadığı sıkıntıları da diline dolarken "Ben Fenerbahçe için elimden geleni yaptım. Yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim. Daha fazla kalamazdım" dedi.

Ersun Yanal'dan Ali Koç'a büyük suçlama: Verilen sözler tutulmadı
Etiketler : Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

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Yorumlar (4)
YAŞLI KURT:SANA SEVGİMİZ NEFRETE DÖNDÜ. HEP AYNI HATALI OYUNCULARDA ISRAR ETTİN
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KAPAK:en mantıklı ve en iyi teknik direktör Tayfun Korkuttur, boşuna zaman kaybetme Bay Ali
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TT:kısaca kaçtın! tarihin tozlu sayfalarında kalman dileğiyle. . .
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FIRTINA 61:Trabzon her istediğini sana aldı da ne oldu? Aklın fikrin kadınlardaydı. idmanları bile sevgililerine göre ayarlıyordun. İstanbul''da yenildiğimiz bir maç sonrası takıma 4 gün izin verdin. Sen soluğu Bodrum''da almıştın. Fenerbahçe kulübü eski başkanları Aziz Yıldırım''ı dinleseydi bu acıları yaşamazdı.
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